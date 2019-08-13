كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيسان تطرح الموديل الجديد من "X-Trail" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة نيسان لطرح الموديل الجديد من سيارتها X-Trail، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، بمحركات جديدة وباقة موسعة من الأنظمة المساعدة.

ويتميز هذا الموديل من خلال اللمسات التصميمية الجديدة على مصابيح الضوء النهاري، والتعديلات المتطورة على ممتص الصدمات، وتأتي كشافات الضباب بتصميم حاد الزوايا بدلًا من التصميم المستدير، ونالت المصابيح الخلفية أيضًا نصيبًا من الرتوش التصميمة الجديدة.

وأكدت شركة نيسان أنها دعمت الموديل الجديد بباقة متطورة من الأنظمة المساعدة مثل وظيفة تدفئة المقود ونظام الكبح الاضطراري مع وظيفة التعرف على المارة ومنظم مسافة الأمان.

وتتوفر السيارة في موديلين، خماسي وسباعي المقاعد، وتسع ما يصل إلى 1996 لترا من الأمتعة، ويتوفر للسيارة محرك ديزل سعة 1.7 لتر بقوة 150 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ومحرك بنزين سعة 1.3 لتر بقوة 160 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 تعشيقات.