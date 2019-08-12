بالأسماء.. 10 سيارات تتصدر مبيعات المركبات الصينية في مصر

كتب: باسل الحلواني

كشف مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن السيارات الصينية الأكثر مبيعاً بالسوق المصرية، خلال النصف الأول من عام 2019.

وجاءت السيارة "BYD F3"، في مقدمة السيارات الصينية الأكثر مبيعاً، خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد تمكنها من بيع 2377 سيارة.

وحلت " شيري تيجو"، فى المركز الثاني، بعد تمكنت من بيع 1072 وحدة، وجاءت "جيلي امبريال" في المركز الثالث، بإجمالى مبيعات 341 وحدة.

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واقتنصت "ايمجراند7"، المركز الرابع بإجمالي مبيعات بلغ 317 وحدة، وفي المركز الخامس حلت "جيلي ايمجراند X7"، مسجلة بيع 302 سيارة، بينما

SR7

تمكنت شيري "انفي" من الحصول على المركز السادس، بعد أن باعت 114 سيارة، وتلتها زوتي ""، في المركز السابع بإجمالي بيع 100 سيارة.

وفي المركز الثامن جاءت بي واي دي "S5"، بعد تمكنها من بيع 88 مركبة، وتلتها زوتي "T500"، التي تمكنت من ببيع 60 وحدة، فيما حلت شيري "أريزو 5"، في المركز العاشر، بواقع 52 وحدة.