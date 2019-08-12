عرض الجفالي للسيارات على مرسيدس اس كلاس

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة مرسيدس بنز في السعودية عن أفضل عروض السيارات تشمل S-class التي تجمع بين المستويات الراقية من حيث الفخامة والسلامة والأداء مع باقة من التجهيزات والكماليات التي تتضمن وحدة التحكم في تحفيز عامل الراحة ENERGIZING Comfort.

توفر السيارة بسعر 455 ألف ريال مع 4 سنوات ضمان مجانا وقالت الشركة:

السعر النقدي (شامل ضريبة القيمة المضافة)

شامل ضمان 4 سنوات.

عرض التقسيط 50% دفعة أولى و50% بعد سنتين بدون عمولة تمويل

الشروط والأحكام:

الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية.

يسري هذا العرض حتى نهاية شهر سبتمبر 2019.

العروض التمويلية متوفرة عن طريق شركات تمويلية.

صورة العرض: