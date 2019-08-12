كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمواصفات مذهلة.. طرح الجيل الثالث من سيارات فولكس فاجن Touareg والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت "فولكس فاجن" الألمانية الرائدة في صناعة السيارات الجيل الثالث من سيارات Touareg رباعية الدفع.

وبالنظر إلى التصميم الخارجي للسيارة الجديدة نلاحظ أنها اختلفت كليا عن تصميم الجيل الذي سبقه من Touareg، وهيكل السيارة أصبح أكثر عصرية بفضل الواجهة الأمامية التي حصلت على شبك عريض لغطاء المبرد مطليا بالكروم اللماع، ومصابيح Matrix LED مميزة مزودة بـ 128 وحدة إنارة صغيرة، ومن الخلف أصبحت هذه المركبات شبيهة بمركبات "أرتيون" وحصلت على جناح هوائي صغير مدمج مع الهيكل.

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وبنيت هذه السيارات على منصات MLB Evo المستخدمة في سيارات "Q7" من "أودي"، وحصلت على مقصورة داخلية مزودة بمقاعد جلدية تتسع لـ 7 أشخاص، ذات واجهة قيادة متطورة عليها شاشات تعمل باللمس، كما أتت بصندوق أمتعة خلفي بسعة 810 لترات.

وحصلت Touareg الجديدة على حساسات للضوء والمطر، ونظام مراقبة عبر كاميرات تظهر محيط هيكلها، وأنظمة كهربائية للتحكم بحرارة المقاعد والزجاج والمرايا، ونظام يمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة لتثبيت السرعة أثناء القيادة.

وتطرح السيارة بمحركات بنزين V6 بسعة 3.0 لتر وعزم 340 حصانا، ومحركات V6 تعمل بالديزل بعزم 286 حصانا.