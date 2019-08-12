كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينو تعتزم طرح سيارة "Megane RS" الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة رينو طرح سيارتها الرياضية Megane RS Trophy-R الجديدة نهاية شهر أغسطس الجري، بسعر يبدأ من 59 ألف و740 يورو، وستطرح 500 نسخة فقط.

وتستند السيارة الجديدة على Mégane R.S. Trophy، لكنها تقل في الوزن عنها 130 كجم، وتتميز عنها من خلال غطاء من ألياف الكربون والألياف الزجاجية لحيز المحرك، ومجموعة عادم من التيتانيوم من شركة Akrapovic.

وتبرز الملامح الرياضية من خلال فتحات NACA للتهوية لتبريد المحرك بصورة أفضل، بالإضافة إلى مجموعة تعليق خاصة بموديلات السباق مع ممتصات صدمات قابلة للتعديل، ومقاعد رياضية تكتسي بفرش ألكانتارا الفاخر.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين تربو سعة 1.8 لتر يزأر بقوة 300 حصان. وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات ليدفع السيارة الرياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5.4 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 262 كلم في الساعة.