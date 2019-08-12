الإعلان الرسمي لمشاركة فرناندو ألونسو في رالي داكار 2020 خلال أيام

الخليج ٣٦٥ نت – Oprah Sagal – غادر فرناندو ألونسو الفورمولا 1 في عام 2018 ولكنه لم يتوقف من التسابق بعدها، إذ أنه يسعى بأن يصبح السائق الأكثر تكاملاً في رياضة المحركات. بطل العالم مرتين في الفورمولا 1 مازال يمضي قدماً في نيل لقب التاج الثلاثي وكل ماينقصه هو مجرد فوز في سباق إندي 500 بعد حصوله على جائزة موناكو الكبرى ولومان 24 ساعة مرتين لسباقات التحمل.

وفي يوم الجمعة ، أكدت مكلارين عودتها لسلسة سباقات الإندي كار بشكل كامل وبشراكة جديدة مع فريق آرو شيميدت بيترسون حيث صرح زاك براون بأن الباب مفتوح دائماً أمام ألونسو لتحقيق حلم لقب التاج الثلاثي.

يبدو أن الخطوة التالية للإسباني والتي أثارت موضع نقاش وترقب كبير في عالم رياضة المحركات في الآونة الأخيرة قد حانت، إذ أن من المقرر أن يعلن أسطورة الفورمولا 1 فرناندو ألونسو مشاركته في رالي داكار قريباً مع فريق تويوتا وفقاً لموتورسبورت.

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وفي إجابة له لأحد المتابعين على حسابه في الإنستغرام، لمح ألونسو إلى التحدي التالي الذي سيواجهه قائلاً: “إن التحدي التالي سيكون صعبًا للغاية، سوف أكرس نفسي لعدة شهور، وسوف يجبرني على إستخراج الأفضل مني، وإن كان الأمر سهلاً، فإنه لن يكون ممتعاً.”

الحقبة الجديدة من رالي داكار العالمي الشهير ستستضيفها المملكة العربية السعودية لمدة 5 سنوات بعد إنتهاء حقبة أمريكا الجنوبية والتي ستنطلق مطلع العام المقبل مابين 5-17 يناير في السعودية.