لهذا السبب.. الصين تقرر استدعاء عدد من سيارات "أودي"

كتب: باسل الحلواني
أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، عن حملة استدعاء لـ 4605 سيارات من طراز "أودي إيه 4 إل"، بعد اكتشاف عيب خطير في هذه السيارات.
وقالت المصلحة في بيان لها
وأكد البيان أن شركة فاو فولكس فاجن، سوف تقوم بإصلاح السيارات المتضررة مجانا، على أن تبدا عملية الاستدعاء في 16 أغسطس الجاري، وتتضمن بعض سيارات "أودي إيه 4 إل" المصنعة محليا خلال الفترة بين 28 أبريل 2016 و20 سبتمبر 2018.
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