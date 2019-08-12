مكلارين SUV تظهر في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – رغم الشكوك في البداية، من الواضح أن سيارات الـ SUV الفاخرة تتمتع بشعبية واسعة ولهذا رأينا دخول لامبورجيني وبورش وجاكوار ورولز رويس في المجال، كما نعلم أن فيراري واستون مارتن تعملات على موديلات في هذه الفئة، والسؤال هنا ماذا عن مكلارين؟

لا توجد تلميحات بعد من مكلارين ولكن هذا لم يمنع بعض محبي العلامة البريطانية من رسم صور توقعية لمكلارين SUV، وبينما نلاحظ بعض التشابهات مع تصميم بورش، النتيجة النهائية تحمل روح مكلارين فيها.

من أسباب تردد مكلارين في الدخول لفئة الـ SUV هو خوفها من تعويم صورة العلامة الحصرية الخارقة، خاصة وأن الشركة عادت لمجال صنع سيارات الطرق في 2011 فقط.. وقد صرح رئيس الذراع الأمريكية لمكلارين مؤخراً: “لقد كنا شركة عريقة قبل أن نصبح صانعة سيارات بفترة طويلة، ونحن شركة ربحية ولا نرى داعياً للدخول في عالم الـ SUV.. نرغب في التركيز على السيارات الرياضية ببابين، وأن نكون معروفين بالشركة ذات السيارات الأيقونية الخارقة”، ولكن لنذكر أن هذه التصريحات سمعناها من شركات أخرى مثل لامبورجيني وفيراري قبل تراجعهم عن رأيهم، فمن يدري.