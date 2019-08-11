تعرف على السيارة التي تتصدر مبيعات المركبات المجمعة محلياً خلال النصف الأول من 2019

كتب: باسل الحلواني

شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليًا، تراجعًا بنسبة 22.8% لتصل إلى 18 ألفًا و894 وحدة، خلال النصف الأول من 2019، مقارنة ببيع 24 ألفًا و463 مركبة خلال الفترة نفسها من 2018، وفقاً للبيانات

الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وتمكنت السيارة نيسان صني، من اقتناص المركز الأول في قائمة مبيعات السيارات المجمعة محلياً، خلال النصف الأول من العام الجاري،

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بعد تمكنها من بيع 5 آلاف و554 سيارة.

وجاءت السيارة بي واي دي "F3"، فى المرتبة الثانية بعدمااستطاعت أن تبيع 2377 مركبة، وتبعتها شيفروليه وفي المركز الرابع جاءت هيونداي النترا "HD"، بإجمالي مبيعات 1849 مركبة، وتلتها شيفروليه "أفيو"، فى المركز الخامس مسجلة بيع 1426 سيارة.