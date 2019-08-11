كتب: باسل الحلواني
شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليًا، تراجعًا بنسبة 22.8% لتصل إلى 18 ألفًا و894 وحدة، خلال النصف الأول من 2019، مقارنة ببيع 24 ألفًا و463 مركبة خلال الفترة نفسها من 2018، وفقاً للبياناتالصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وتمكنت السيارة نيسان صني، من اقتناص المركز الأول في قائمة مبيعات السيارات المجمعة محلياً، خلال النصف الأول من العام الجاري،
وجاءت السيارة بي واي دي "F3"، فى المرتبة الثانية بعدمااستطاعت أن تبيع 2377 مركبة، وتبعتها شيفروليه وفي المركز الرابع جاءت هيونداي النترا "HD"، بإجمالي مبيعات 1849 مركبة، وتلتها شيفروليه "أفيو"، فى المركز الخامس مسجلة بيع 1426 سيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على السيارة التي تتصدر مبيعات المركبات المجمعة محلياً خلال النصف الأول من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.