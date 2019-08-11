شيفروليه سيلفرادو وجمس سييرا ستحصلان على مقصورات جديدة كلياً!

الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير جديدة أن شيفروليه سيلفرادو وجمس سييرا ستحصلان على تحديثات واسعة للداخلية لعام 2021، والسؤال هنا لماذا تحديثات واسعة لموديلات جديدة كلياً؟، والإجابة أن جنرال موتورز سرعت من موعد تدشين سيلفرادو وسييرا للرد على رام 1500 موديل 2019، والمشكلة هنا أن جنرال موتورز كانت لا تزال في مرحلة تطوير الداخلية.

لطرح الموديلات في الوقت المناسب، اضطرت شيفروليه وجمس لتدشين الموديلات بدون داخلية جديدة كلياً والاكتفاء ببعض التحديثات على الداخلية السابقة.. وما نعرفه الآن أن جنرال موتورز استهدفت مقصورات أكثر فخامة بكثير من التي انتهينا بها في سيلفرادو وسييرا.

الداخلية الحالية لسيلفرادو وسييرا ليست سيئة وتصميمها لا بأس به، ولكنها لا تقارن برام التي تتمتع بواحدة من أجمل مقصورات البيك اب على الإطلاق، ويبدو أن جنرال موتورز تستعد لجلب المنافسة بقوة لرام مع تحديث مقصورات سيلفرادو وسييرا قريباً، غالباً بشاشة معلومات ترفيهية أكبر حجماً ومواد أكثر جودة والمزيد.