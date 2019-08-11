اوبر خسرت 20 مليار ريال خلال 3 أشهر فقط!

الخليج ٣٦٥ نت – سجلت اوبر خسائر بـ 5.2 مليار دولار (19.5 مليار ريال) في الربع الثاني من 2019، وهي أكبر خسارة في تاريخ الشركة، وإن كانت معظم الخسائر متعلقة بنفقات غير متكررة.

وقد تباطؤ نمو إيرادات الشركة إلى 14% عند حوالي 3.2 مليار دولار (12 مليار ريال) وهو أقل من توقعات المحللين بـ 3.36 مليار دولار (12.6 مليار ريال).

وصرحت الشركة أن رحلات اوبر ارتفعت 35% والحجوزات بشكل عام ارتفعت 37% مقارنة بالربع الثاني من 2018، كما وصلت اوبر إلى 100 مليون عميل شهري لأول مرة مع تحول خدمات الشركة لجزء من الحياة اليومية في العديد من المدن حول العالم.

أهم أسباب الخسائر الثقيلة هو ارتفاع نفقات اوبر بـ 147% إلى 8.65 مليار دولار (32.4 مليار ريال) في الربع الثاني من 2019 فقط، بفضل ارتفاع حاد في مصاريف البحث والتطوير، وقد أكدت الشركة على الاستمرار في الاستثمار بشكل واسع لضمان نمو صحي وثابت في المستقبل”.