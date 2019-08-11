نيسان تكشف عن أسعار ماكسيما 2020 المواصفات الأمريكية

الخليج ٣٦٥ نت – عام جديد وتحديثات خفيفة جديدة لمواصفات وأسعار نيسان ماكسيما 2020… وقد حصلت السيدان الأكبر لنيسان على تحديثات منتصف العمر في 2018 لذا لا تتوقعوا تغييرات واسعة هذا العام، لتقتصر على إضافة درع السلامة 360 لنيسان، والذي يشمل عدد من أنظمة مساعدة السائق المتطورة لتصبح قياسية لجميع نسخ الموديل.
الأنظمة القياسية الجديدة تشمل الكبح الأوتوماتيكي للطوارئ وراصد النقطة العمياء والتحذير من مغادرة حارة الطريق وأشعة عالية أوتوماتيكية والتحذير من السيارات العابرة في الخلف.
بالنسبة للأسعار فتبدأ نيسان ماكسيما 2020 من 35,145 دولار (ما يعادل 132,000 ريال) وهي زيادة 200-300 دولار من الموديل السابق، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية LED وراديو بالأقمار الصناعية ومقاعد قماشية ومقعد سائق كهربي بثماني وضعيات مختلفة وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو ومحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 300 حصان وجير CVT ونظام دفع أمامي.
نسخة بلاتينوم الأغلى ثمنا يصل سعرها إلى 42,435 دولار (159,000 ريال) وتشمل جنوط أكبر ومساحات حساسة للأمطار وستائر كهربائية وزخرفات خشبية وسقف قمري والمزيد.
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