إليك سيارات SUV الفاخرة الأكثر أماناً في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – اختيار أي SUV فاخرة هي مسألة ذوق في النهاية ولكن جانب السلامة ضروري في أي اختيار، ونعرض لكم هنا قائمة بأكثر سيارات الـ SUV الفاخرة سلامةً في العالم، جميعهم حصلوا على تقييمات أربع أو خمس نجوم في اختبارات التصادم من إدارة سلامة الطرق السريعة الأمريكية. اكيورا RDX موديل 2019-2020 اودي Q8 موديل 2019 بي ام دبليو X3 موديل 2019 Advertisements بي ام دبليو X5 موديل 2019 انفينيتي QX60 موديل 2019-2020 لكزس UX موديل 2019

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