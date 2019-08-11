“بالصور” شاهد السيارات المحجوزة بمداخل مكة.. واليك اعدادها

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدداً من الصور تكشف بها عن مجموع السيارات المحجوزة بمداخل مكة المكرمة منذ بداية إغلاق المدينة المقدسة أمام السيارات غير المصرح لها بالدخول، بمناسبة موسم الحج.
وقد تم وضع هذه السيارات المحجوزة والبالغ عددها 4087 سيارة في صفوف منظمة، ونُقل جميع ركّابها لمقاصدهم داخل مكة المكرمة عبر وسائل النقل العام، وجميعهم من الحجاج النظاميين.
وجاءت التغريدة الملحقة بنشر الصور، كالتالي: “تم اكتمال تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات، مع الساعات الأولى من صباح يوم التاسع من ذي الحجة”.
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