“رسمياً” ام جي موتور راعياً للنادي الأهلي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت ادارة النادي الأهلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أنه سيتم تدشين حفل توقيع رعاية شركة “أم جي موتور” لفريقه الأول لكرة القدم في 20 أغسطس الجاري.

وسيتم حفل التوقيع بحضور المهندس “أحمد الصائغ” رئيس النادي والسيد “توم لي” المدير التنفيذي لشركة سابك موتور الشرق الأوسط الشركة الأم لعلامة “أم جي موتور” وعدد من نجوم الفريق؛ للتوقيع على عقد الشراكة والإعلان عن الخطوط العريضة لهذا التعاون، بالإضافة إلى وضع شعار الشركة على صدر قمصان الفريق.

يُذكر أن هذا التعاون يأتي ضمن خطط استثمارية تعمل عليها إدارة النادي خلال الفترة المُقبلة؛ لزيادة المداخيل المالية من خلال زيادة نسبة المُعلنين، وتنويع الاستثمارات وخلق فرص استثمارية جديدة للنادي، حسب ما أعلن عنه المهندس “أحمد الصائغ”.