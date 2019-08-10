“بالفيديو” رئيس تركمانستان يفحّط حول حفرة مشتعلة لأغرب سبب ممكن

الخليج ٣٦٥ نت – رداً على الشائعات المنتشرة في وسائل الإعلام الغربي حول وفاة رئيس تركمانستان عقب غيابه عن الحياة العامة لأسابيع، قام التلفزيون الرسمي التركمانستاني بنشر مقطع فيديو لرئيس الدولة قربان قولي بيردي محمدوف أثناء ممارسة هواية الدرفت بسيارة سباقات حول حفرة مشتعلة بالنيران مسماة “بوابة الجحيم” في وسط صحراء قره قوم.



تأتي شائعات وفاة الرئيس التركمانستاني بعد اختفائه عن الظهور في المناسبات العامة منذ أواخر يوليو، حيث أشارت وسائل إعلام روسية وسويدية لموته بسبب الفشل الكلوي، لكن نفت الحكومة هذه الشائعات وقالت أنه بصحة جيدة وأنه فقط في إجازة، ونشرت هذا الفيديو لتؤكد صحة بيانها.

كما عرض التلفزيون التركمانستاني أيضاً فيديو للرئيس خلال ممارسته لعبة البولينج في حضور مجموعة من اتباعه، ولقد ظهر بيردي محمدوف وهو يرتدي ملابس تشبه الزي العسكري وقبعة.



يُذكر أن الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف المولود في 1957 شغل منصب رئيس تركمانستان منذ 2007 عقب عمله في عدة وظائف حكومية متعددة على مدار تاريخه مثل وزير الصحة ونائب الرئيس السابق.