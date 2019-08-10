هذه السيارات الجديدة يمكن اختراقها وسرقتها في 10 ثواني فقط!

الخليج ٣٦٥ نت – بعض أشهر وأحدث السيارات في الأسواق حالياً متعرضة للسرقة في ثواني محدودة عبر استغلال ثغرات في أنظمة الدخول بدون مفتاح.. وقد قامت مجلة What Car? باختبار 7 موديلات مختلفة لدراسة مدى سهولة سرقتهم، بالاستعانة بخبراء الأمن الإلكتروني.

موديلات DS 3 كروس باك واودي TT RS تم كسر حمايتهم وسرقتهم في 10 ثواني فقط، بينما احتاجت لاند روفر ديسكفري سبورت لـ 30 ثانية، وتم سرقة مرسيدس A-Class في 50 ثانية، وفورد فييستا في دقيقة.

ويقوم اللصوص باختراق الإشارات المرسلة من المفاتيح عن بعد للسيارة وإرسال إشارات مشابهة لها لفتح السيارة وتشغيل المحرك، وردا على ذلك، صرحت فولكس فاجن المالكة لاودي أنها تتعاون مع الشرطة وشركات التأمين في جهود مستمرة لتحسين أمان السيارات.

بينما ردت جاكوار لاند روفر بالتالي: “توقفنا عن إنتاج موديل ديسكفري سبورت الذي تم اختباره هنا، والموديل المطروح حالياً يأتي بتقنية تمنع هذه النوعية من الهجمات الإلكترونية، كما أن جميع سياراتنا مزودة بأجهزة تتبّع متطورة بنسب نجاح 80% في استعادة السيارات المسروقة”.