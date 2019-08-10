كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فوائد "مساند الرأس" في الحوادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة عن الحماية التي تقدمها مساند الرأس للركاب داخل السيارة عند وقوع الحوادث.

وأكدت أن مساند الرأس تحمي الركاب من التعرض لإصابات في منطقة الرقبة عند وقوع تصادمات.

وقد تؤدي الوضعية غير الصحيحة لمسند الرأس إلى حدوث شد زائد للفقرات العنقية حتى عند السير بسرعات بطيئة بسبب حركة الانزلاق العنيفة، وقد يصل الأمر في أسوأ الحالات إلى حدوث كسر في الرقبة.

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وأشارت الهيئة الألمانية إلى أن نصف أعداد السائقين هم فقط الذين يدركون كيف يقومون بضبط مسند الرأس على الوضع الصحيح.

وفي البداية يلزم على الأشخاص أصحاب القامة الطويلة ضبط مسند الرأس ليكون متوافق مع ارتفاع الرأس، وللحصول على تأثير حماية جيد يجب أن يتم ضبط الحافة العلوية لمسند الرأس مع أعلى رأس الراكب، وبذلك يتم منع رجوع الرأس إلى الخلف عند حدوث تصادم.

ولا يلزم أن يكون مسند الرأس ملامسًا للرأس أثناء القيادة، ولكن ينبغي أن تكون المسافة الفاصلة بينهما 4 سنتيمترات على الأكثر حتى يؤدي مسند الرأس عمله في حالات الطوارئ. وتنطبق هذه الإجراءات على المقاعد الخلفية، وغالباً لا يتم رفعها بشكل زائد حتى لا تحجب رؤية السائق الخلفية