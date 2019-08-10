كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيجو تكشف عن سيارتها 3008 Adventure Concept.. تعرف على المواصفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة بيجو الفرنسية عن سيارتها 3008 Adventure Concept الاختبارية، والمخصصة للطرق الوعرة.

ويعتمد الموديل الجديد على محرك البنزين تربو مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 181 حصان و 250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

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وتم تجهيز السيارة بإطارات خاصة للطرق الوعرة مركبة على جنوط من الصلب قياس 17 بوصة، وتتولى تجهيزة حماية قاع السيارة بالمئزر الأمامي حماية منطقة تقنيات الدفع الحساسة على الطرق ذات التضاريس الوعرة.

وعلى سقف السيارة يظهر شريط من مصابيح LED لإنارة الطريق في أصعب الظروف، وإذا قرر الركاب الاستراحة فيمكنهم قضاء الليل في خيمة على سقف السيارة.

وتشمل باقة التجهيزات الخاصة بسيارة المغامرات حامل خلفي للدراجات به دراجة كلاسيكية من بيجو ورقاقات طلاء خاصة على جسم السيارة.