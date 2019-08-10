الوسادة الهوائية في سيارتك انفجرت؟ تاكاتا ستدفع لك تعويضات مجزية

الخليج ٣٦٥ نت – أمر القضاء الأمريكية شركة تاكاتا للوسائد الهوائية بدفع مبالغ تعويضية لضحايا انفجار هذه الوسائد في السيارات، والدفعة الأولى من المبالغ تقدر بـ 9.8 مليون دولار (37 مليون ريال) لـ 102 ضحية.

وسيختلف المبلغ بقوة بناء على كل فرد ودرجة إصابته، ليتراوح بين 643 دولار (2400 ريال) إلى 608,000 دولار (2.28 مليون ريال).. ويُذكر انه تم استدعاء حوالي 70 مليون سيارة في أمريكا في الأعوام الماضية بسبب مشاكل في وسائد تاكاتا الهوائية، ما يمثل 13% من جميع السيارات المسجلة في أمريكا ويجعله أكبر استدعاء في تاريخ السيارات، مع العلم أن هنالك الملايين والملايين من السيارات المتضررة حول العالم يتواجد الكثير منها في الدول العربية.

الوسائد المتفجرة أدت لمقتل 24 شخص عالمياً وإصابة 250، وقد اعترفت تاكاتا بالاحتيال وتم أمرها بدفع مليار دولار تقريباً (3.75 مليار ريال) كغرامة، منهم 125 مليون دولار للضحايا (468 مليون ريال) و850 مليون دولار (3.2 مليار ريال) لشركات السيارات كتعويض على مصاريف الاستدعاء واستبدال الوسائد الهوائية.