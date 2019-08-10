“بالصور” الكشف عن أول ام جي بيك اب

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة ام جي البريطانية عن أول سيارة بيك اب لها، والمعتمدة على سيارة Maxus T70 بيك اب للشركة الصينية الأم SAIC، وقد أضافت ام جي شبكها الأمامي الخاص بجانب بعض الإضافات الأخرى لتمييز السيارة.

البيك اب الجديدة المسماة “اكستندر” تعتمد على محرك تيربو ديزل سعة 2.0 لتر بأربع سلندرات بقوة 160 حصان وعزم دوران 375 نيوتن.متر، متصل بجير يدوي بست سرعات وآخر أوتوماتيكي بست سرعات ونظام دفع خلفي للنسخ الأساسية ودفع رباعي للنسخ المتوسطة والأعلى في المجال.

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كما تتوفر النسخ الأعلى في المجال بتجليد جلدي وكاميرا رؤية خلفية ونظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ وعدد من أنظمة مساعدة السائق مثل التحذير من مغادرة حارة الطريق ورصد النقطة العمياء والمساعدة على نزول التلال والمزيد.

وقد تم اطلاق البيك اب الجديدة لـ MG في تايلاند أولاً، وهي خطوة منطقية لأن نصف مبيعات السيارات الجديدة في تايلاند تذهب للبيك اب، ويبدأ سعر ام جي اكستندر من حوالي 17,850 دولار (67,000 ريال).