بوجاتي: أكملنا تصميم سيارتنا الـ SUV!

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن بوجاتي في حالة من التردد والحيرة تجاه فئة الـ SUV، وآخر المعلومات في هذه النقطة قادمة من مدير الشركة نفسه، ستيفان فينكيلمان، والذي صرح أن تصميم الـ SUV الجديد مكتمل بالفعل ولكن مجلس إدارة الشركة لم يوافق عليها بعد.

وصرح فينكيلمان: “التصميم منتهي، وبعض العملاء المحتملين اطلعوا على التصميم وأعجبوا به، ولكن حتى الآن لا يوجد ميزانية ولا قرار متعلق بالأمر بعد”.

وبالنسبة لمقترح تطوير كروس اوفر كهربائية خارقة فقد صرح فينكيلمان: “سيارات الكروس اوفر تتمتع بطلب قوي عليهم”، وإن حذر أن تطوير كروس اوفر كهربائية عالية الأداء تظل عملية صعبة جداً حالياً لضعف تقنيات البطاريات في الوقت الحالي.. مردفاً: “لا يزال الوقت مبكراً على هايبركار كهربائية”.

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كما لمح فينكيلمان إلى احتمالية تطوير نسخة أكثر قوة وشراسة من شيرون لاختراق حاجز الـ 500 كم\س، مشيراً “إلى ان الاحتمالية موجودة لا شك ولكن علينا أن نجد الموردين الجاهزين لصنع الإطارات المناسبة، وأن نتيقن أن العائد سيكون مجزياً مقابل الاستثمار في هايبركار كهذه”.

صور تخيلية بالفوتوشوب: