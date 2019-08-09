كاديلاك اسكاليد 2021 تظهر بوضوح في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – يعلم الجميع أن كاديلاك تعمل على تطوير الجيل القادم من اسكاليد بتصميم جديد.. السيارة ستستمر كـ SUV كاملة الحجم بجسد على الإطار وثلاثة صفوف من المقاعد

وقد قام أحد المصممين المحترفين برسم صورة توقعية لاسكاليد الجيل القادم بناء على المعلومات والصور التجسسية المتوفرة للسيارة، ونلاحظ أن السيارة ستحصل على مصابيح أمامية أفقية عوضاً عن المصابيح الرأسية في الموديل الحالي مع بعض التغييرات الأخرى في المقدمة لجعلها أكثر وسامة وجاذبية وتشابهاً مع XT6.

من المتوقع أن خلفية السيارة ستحافظ على المصابيح الخلفية الضخمة للموديل الحالي، وإن كانت ستحصل على تصميم LED أكثر عصرية للجيل القادم.. ولكن بينما التغييرات الخارجية هادئة بعض الشيء، أهم التغييرات ستقع داخل الجسد، مثل نظام التعليق الخلفي المستقل الجديد، كما ستقدم كاديلاك محرك V8 سعة 6.2 لتر بشاحن خارق “سوبرتشارجر” بقوة 650 حصان للنسخة الأعلى أداء من اسكاليد الجيل القادم إذا صحت التقارير، وهو نفس المحرك المستخدم في كمارو ZL1.

بالنسبة للداخلية فنعلم أن اسكاليد الجديدة ستحصل على شاشة معلومات ترفيهية كبيرة ولوحة عدادات رقمية وعدد واسع من الزخرفات الخشبية والمعدنية والمزيد.

الشكل التوقعي مقارنة بالموديل الحالي:

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صور تجسسية: