هوندا تخفض إنتاج اكورد وسيفيك مع تراجع مبيعاتهما

الخليج ٣٦٥ نت – صرحت هوندا عن عزمها خفض معدلات إنتاج اكورد وسيفيك مع خفض معدلات العمالة في مصنع الشركة الأمريكي في اوهايو والمتكفل بصنع هذه الموديلات، كما أشارت تقارير أن موديلات أخرى متعرضة لخفض الإنتاج كذلك مثل CR-V.

غالباً هذا القرار نابع من ضعف الطلب على هذه السيارات، حيث تراجعت المبيعات الأمريكية لاكورد بـ 5.9% في السبعة أشهر الأولى من 2019 إلى 153,579 نسخة، كما تراجعت مبيعات CR-V بـ 0.9% إلى 210,600 سيارة.

رغم التراجع الخفيف في مبيعات CR-V إلا أنها تظل الموديل الاكثر مبيعاً للشركة في أمريكا، متبوعة بسيفيك بـ 198,339 نسخة في السبعة الأشهر الأولى من العام، وهو تراجع 2.1% عن العام السابق، وفي المركز الثالث نرى اكورد.

وبشكل عام، انخفضت جميع المبيعات الأمريكية لهوندا بـ 0.9% إلى 918,291 نسخة حتى الآن هذا العام.