المرور يبدأ إيقاف الخدمات عن المتقاعسين في سداد المخالفات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت المصادر أن كل من وزارة الداخلية والمالية قامتا بمخاطبة إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة من أجل البدء في تطبيق المادة 75/3 من نظام المرور، والتي تتضمن إحالة المتأخرين من السائقين في تسديد المخالفات المرورية للمحكمة المختصة للنظر في إيقاف خدماتهم.



وذكرت المصادر أن التعميم الذي وصل إلى إدارات المرور يقضي بتطبيق هذه المادة بأسرع وقت ممكن، حتى لا تتراكم المخالفات المرورية وللمحافظة على السلامة المرورية وتحسين تحصيل غرامات المخالفات.

يذكر أن المادة 75/3 من نظام المرور تنص على “إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامة المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك المخالفات 20 ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته دون سدادها، يبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، فإذا لم يسدد بعد انقضاء هذه المدة يُحال إلى المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات النظامية، للنظر في إيقاف الخدمات التي تقدم له أو بعضها، حتى يتم سداد الغرامة المستحقة”.