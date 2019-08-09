نيسان سنترا 2021 تظهر بوضوح في صور تجسسية

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت نيسان سنترا 2021 في صور تجسسية أثناء اختبارها ومن الواضح أن الشركة لم تهتم بتغطيتها بشكل محكم، كما نرى صور واضحة أيضاً لداخلية السيارة.
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خارجية سنترا الجيل القادم تذكرنا بالتيما وماكسيما الحالية، بشبك أمامي بارز على شكل V ومصابيح أمامية مقوسة، وبالعودة للوراء نرى أن الشركة وضعت شريط أسود لتمويه عمود C وإن كنا نلاحظ تصميم السقف الطافئ المعتاد لنيسان، مع مصابيح خلفية مدبّبة بعض الشيء.
في الداخل نلاحظ جير يدوي بست سرعات، ما يوضح أن نيسان لن تتخلى عن نظام الثلاث دواسات للسيدان الصغيرة، مع شاشة معلومات ترفيهية منفصلة فوق لوحة القيادة مثل التيما، وزخرفات كروم في مختلف أنحاء المقصورة لإضافة لمسة براقة على التجليد الأسود.
نيسان صرحت العام الماضي عن عزمها تدشين سنترا الجديدة في أمريكا في 2019، ربما في معرض لوس انجلوس للسيارات في نوفمبر، مع بدء المبيعات في 2020، وذلك يتضمنه الدول العربية.
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