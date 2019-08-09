شاهد تسارع بي ام دبليو الفئة السابعة إلى 260 كم\س!

الخليج ٣٦٥ نت – عندما تقضي الكثير من الوقت في قراءة آخر المواصفات عن سياراتك المفضلة، أحيانا تتحول الإحصاءات إلى دخان غامض.. كمثال، بي ام دبليو 750i xDrive تأتي بمحرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.4 لتر بقوة 523 حصان وتسارع إلى 96 كم\س في 3.9 ثانية، ولكن هل نشعر فعلا بقوة هذه الأرقام في الحياة الواقعية أم أنها تظل أرقام؟

لتحويل الأرقام إلى حقيقة مجسدة نرى التسارع الواقعي للسيارة في الفيديو المرفق.. هي لحظات سريعة، تبدأ بصوت العادم القوي ثم انطلاق السيارة لهدفها كالبرق.. في هذا الاختبار تحديداً، وصلت السيارة إلى 100 كم\س في 4.1 ثانية وهي نتيجة متفقة مع الأرقام الرسمية، قبل أن تقطع بي ام دبليو ربع ميل في 12.19 ثانية، ما يجعلها أسرع من شيفروليه كمارو SS جديدة، ثم تصل السيارة إلى 200 كم\س في 14.4 ثانية مع تعديها للسرعة القصوى المعلن عنها بقليل لتصل إلى 260 كم\س.

لنذكر أنه من فترة غير طويلة هذه الأرقام كانت مقتصرة فقط على سيارات M الأعلى أداء، والآن نراها في نسخ أخرى، كما أن سيارات بي ام دبليو ازدادت حجماً مؤخراً، ما يجعل معدلات الأداء الحالية أكثر إبهاراً.