بي ام دبليو M5 موديل 2021 تظهر أثناء اختبارها لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد ظهور بي ام دبليو الفئة الخامسة فيس ليفت في عدد من الصور التجسسية مؤخراً، حان الدور على نسخة M5 المحدثة عالية الأداء لتظهر أثناء اختبارها في الشوارع.

مقدمة السيارة مموهة بكثافة، ما يشير إلى تغييرات كبيرة هناك، غالباً شبك أمامي اكبر حجماً وفتحات هواء معدلة، وقد نرى مصابيح أمامية مختلفة كذلك وأنحف من الموديل الحالي، مع تحديث المصابيح الخلفية وإضافة مصد خلفي جديد.

داخلية السيارة ستحصل على بعض التحديثات كذلك، مثل لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش ونظام معلومات ترفيهية 10.25 إنش أو 12.3 إنش، وبالنسبة للمحرك فغالباً سيكون V8 تيربو مزدوج سعة 4.4 لتر بقوة 592 حصان وعزم دوران 750 نيوتن.متر، وهذا المحرك يسمح بتسارع M5 الحالية إلى 100 كم\س في 3.4 ثانية بسرعة قصوى 305 كم\س.

سنرى أيضاً نسخة M5 Competition جديدة، بمحرك محدث بقوة 617 حصان وعزم دوران 750 نيوتن.متر، وهذه القوة الإضافية ستسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كم\س في 3.3 ثانية فحسب، بسرعة قصوى 305 كم\س.