“بالصور” وصول لكزس LX570 موديل 2020 إلى المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت لكزس LX570 موديل 2020 في الوصول إلى المملكة، وهي كما نرى لم يتغير فيها أي شيء مقارنة بموديل 2019، حيث أن تغيير SUV اليابانية الفاخرة بالكامل لن يتم سوى في موديل 2022.

يفترض أن أسعار موديل 2020 لن تختلف مقارنة بموديل 2019، حيث أنها تتوفر في 3 فئات لدى عبداللطيف جميل وهي LX450d ديزل بسعر 416,535 ريال وLX 570 SS سبورت بسعر 443,730 ريال وLX 570 Black إصدار بلاك ايديشن الخاص بسعر 467,355 ريال.. وننتقل الآن للتعرف على مميزاتها.

محرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 362 حصان وعزم 530 نيوتن.متر بكامة علوية مزدوجة وتقنية توقيت الصمام المتغير مع التحكم الذكي المزدوج لتحسين معدل كفاءة استهلاك الوقود.

خزان وقود مزدوج سعة 138 لترًا ( 93 + 45).

مصابيح LED أمامية ثلاثية بنظام إضاءة أوتوماتيكي بعيد المدى.

تحكم كهربائي في طي المرآتين الجانبيتين المزودتين بنظام تدفئة وذاكرة للوضع المفضل لهما وخاصية الميل لأسفل عند الرجوع للخلف لتحسين الرؤية وإنارة ذكية في المساء مع كاميرا لعرض

صورة أوضح على شاشة الترفيه المعلوماتي.

تحكم نشط في الارتفاع مع نظام تعليق متكيف ومتغير.

وضعية للتضاريس المتعددة مع 4 كاميرات.