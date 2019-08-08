«تسلا» الأمريكية تقدم شحنًا مجانيًا لسياراتها

قررت شركة تسلا الأمريكية إعادة العمل بالشحن المجانى لسيارتيها،«اس» و«اكس»، وذلك بعد تراجع مبيعاتها من النموذجين الأعلى سعرًا بين سياراتها.

وكانت الشركة الرائدة فى صناعة السيارات الكهربائية، تقوم

بشحن هاتين السيارتين مجانا، من خلال شبكة المحطات الكهربائية الواسعة، ثم أوضح رئيس الشركة، ايلوشذذن مسك أن هذا الإجراء غير مجد اقتصاديًا، ثم أعادت الشركة العمل بالشحن المجانى للسيارات الجديدة.

وكانت مبيعات الشركة من السيارتين «اس» و«اكس» قد تراجعت فى الربع الماضى من العام إلى 17650 سيارة، مقارنة بـ 22319 سيارة فى نفس الربع من العام الماضي.