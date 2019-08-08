تخفيضات على 8 طرازات فى الأسبوع الأول من أغسطس

شهد الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، تراجع أسعار 8 سيارات، بتخفيضات تصل إلى 32 ألف جنيه، الأمر الذى أرجعه منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إلى أنه نتيجة طبيعية لتراجع أسعار العملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري، خلال الأشهر الماضية.

وصرح «زيتون»، بأن شركات السيارات تسعى لتصريف مخزونها، مؤكداً أن المستفيد الأكبر من انخفاض الدولار، مستوردو السيارات الآسيوية، للحفاظ على المنافسة مع العلامات الأوروبية التى زادت فرص تسويقها بعد حصولها على الإعفاءات الجمركية الكاملة منذ مطلع العام.

‏Z100

أعلنت مجموعة «IFG» أوتوموتيف للتجارة، الوكيل الحصرى لعلامة زوتى الصينية فى مصر، عن تخفيض أسعار Z100 الهاتشباك رباعية الأبواب الصغيرة موديل 2020.

ووفقًا للمعلن من قبل وكيل العلامة الصينية، فقد تراجع أسعار زوتى Z100 بنحو 5500 جنيه،وبذلك يصبح سعرها الرسمى فى أغسطس الجارى 131.500 جنيه بدلاً من 136.900 جنيه.

‏Z300

كما أقرت مجموعة IFG جروب، تخفيضاً على أسعار سيارة زوتى طراز «Z300»، بقيمة 7 آلاف جنيه.

ووفقاً لـ»IFG»، فإن سعر «Z300»، التى تنتمى إلى فئة سيارات الركوب السيدان، أصبح 167 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 170 ألفًا سابقاً.

توسان

أعلنت مجموعة جى بى غبور أوتو للسيارات، الوكيل الحصرى لعلامة هيونداى الكورية الجنوبية فى مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها الرياضية متعدد الاستخدامات «توسان» موديل 2019 فى أغسطس الجارى .

ويقدم وكيل هيونداى السيارة «توسان» فى السوق المصرى بـ7 فئات مختلفة التجهيزات والأسعار، وشمل التخفيض الأخير جميع الفئات بنسبة تخفيض 32.000 جنيه.

وقدم غبور تخفيضات وصلت الى 7.000 جنيه على الست فئات الأولى من توسان 2019 وأصبح سعر الفئة GL القياسية 412.900 جنيه بدلاً من 419.900 جنيه، والفئة الثانية GLS قدمت بسعر رسمى 437.900 جنيه بدلاً من 444.900 جنيه، والثالثة 462.900 جنيه بدلاً من 469.900 جنيه، والفئة الرابعة بسعر رسمى 517.900 جنيه بدلاً من 524.900 جنيه.

وأقر غبور تخفيضات على الثلاث فئات من توسان 2019 المزودة بمحرك «تيربو» لتبدأ من 466.900 جنيه، بدلاً من 473.900 جنيه بنسبة تخفيض 7.000 جنيه أيضا، كما خفضت الفئة الثانية بنفس النسبة لتقدم بسعر رسمى 537.900 بدلاً من 544.900 جنيه.

وحصلت الفئة الأعلى تجهيزاً لتوسان «تيربو» على

تخفيض هو الأعلى فى أغسطس، وأصبح سعرها الرسمى بعد التخفيض 562.900 بدلاً من 594.900 جنيه، بتخفيض 32.000 جنيه دفعة واحدة.

جدير بالذكر أن غبور أعلن عن توافر نسخة 2020 من توسان فى الأسواق منتصف يوليو الماضي، ويقدمها وكيل «توسان» إلى السوق المصرى فى 10 فئات مختلفة التجهيزات والأسعار لتبدأ أسعار السيارة موديل 2020 من 424.900 جنيه لفئة GL.

وقدم غبور الفئة الثانية GLS موديل 2020 بسعر رسمى 449.900 جنيه، والثالثة GLS PLUS 474.900 جنيه، والفئة الرابعة GLS FULLY LOADED من توسان 2020 تباع بسعر رسمى 529.900 جنيه بدلاً، وبينما تقدم النسخة المزودة بفرش داخلى «أحمر» منها بسعر رسمى 534.900 جنيه.

أما فئة التيربو 2020 أصبحت تبدأ من سعر رسمى 478.900 جنيه لفئة MIDLINE، وقدمت الفئة الثانية TOPLINE بسعر رسمى 549.000 جنيه، وقدم النسخة المزودة بفرش داخلى «أحمر» من TOPLINE بسعر رسمى 554.900 جنيه، والفئة الثالثة والأعلى LIMITED قدمها غبور بسعر رسمى 599.900 جنيه، و قدم النسخة المزودة بفرش داخلى «أحمر» منها بسعر رسمى 604.900 جنيه.

تيجو

كما كشفت مجموعة جى بى غبور أوتو للسيارات، الوكيل الحصرى لعلامة «شيري» الصينية فى مصر، أيضاً عن تخفيض أسعار عدد من طرازات شيرى تيجو، التى تنتمى إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية الكبيرة ومتوسطة الحجم حتى 30.000 جنيه.

وضمت التخفيضات جميع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المستوردة، وفى مقدمتها «تيجو 4»، بالإضافة إلى تيجو 7 وتيجو 8 اللتين تم طرحهما بالسوق المحلى لأول مرة فى 2019.

خفض غبور شيرى تيجو 4 الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV المقدمة فى فئتين من التجهيزات بقيمة 25.000 جنيه لتبدأ بسعر رسمى 305.000 جنيه بدلاً من 330.000 جنيه.

كما خفض غبور النسخة الأعلى تجهيزًا من تيجو4، بنفس النسبة لتباع بسعر رسمى 335.000 جنيه بدلاً من 360.000 جنيه.

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قررت غبور أوتو تعديل قائمة أسعار سيارتها تيجو

7 الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم

فى أغسطس الجاري، لتحصل على تخفيضات وصلت إلى 30.000 جنيه.

وأصبحت تيجو7 تباع بأسعار رسمية تبدأ من 335.000 جنيه بدلاً من 365.000 جنيه، بنسبة تخفيض 30.000 جنيه.

كما خفض غبور الفئة الأعلى تجهيزًا من تيجو 7 خماسية المقاعد 25.000 جنيه، ليصبح سعرها الرسمى 365.000 جنيه مقارنة بـ390.000 جنيه قبل التخفيض.

طالت تخفيضات أغسطس سيارة شيرى تيجو 8 كبيرة الحجم، المجهزة بسبع مقاعد والمقدمة بفئة واحدة من التجهيزات، وأصبحت تباع بسعر رسمى 425.000 جنيه بدلاً من 450.000 جنيه بنسبة تخفيض 25.000 جنيه.

باسات

أعلنت الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف، وكيل علامة فولكس فاجن الألمانية، عن تخفيضات على أسعار فئتين من سيارتها الشهيرة «باسات» سيدان موديل 2019 تصل إلى 20 ألف جنيه.

وتتوفر فولكس فاجن باسات موديل 2019بفئاتها المختلفة فى الأسواق المصرية بمحرك رباعى السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 125 حصاناً وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، وتقف على جنوط رياضية قياس 17

بوصة.

وأصبح سعر الفئة القياسية من «باسات»، 440.00 جنيه بدلًا من 460.000 بانخفاض قدره 20.000 جنيه، أما الفئة الثانية فقد تراجعت 10.000 جنيه، وبذلك يصبح سعرها 485.000 جنيه بدلًا من 495.000 جنيه، فيما استقر سعر الفئة الثالثة من فولكس فاجن باسات عند 610.000

ياريس

أعلنت تويوتا إيجيبت عن تخفيض أسعار جميع فئات سيارتها الهاتشباك الصغيرة «ياريس» 2019، حتى15.000 جنيه.

وأوضحت تويوتا أن سيارتها الصغيرة أصبحت تباع بسعر رسمى يبدأ من 220.000 جنيه للفئة الكوبية المزودة بثلاثة أبواب، بعد أن كانت تباع بسعر رسمى 230.000 جنيه، بنسبة تخفيض 10.000 جنيه.

وحصلت الفئة الثانية صاحبة الخمسة أبواب على تخفيضات وصلت إلى 15.000 جنيه، لتباع بسعر رسمى 315.000 جنيه، بدلاً من 330.000 جنيه.

‏C-HR

كما كشفت تويوتا إيجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات C-HR طراز 2019، التى تقدم فى السوق المحلى بنظامى دفع أمامى ورباعي، والتى تراجعت أسعارها فى أغسطس الجارى لتباع بسعر رسمى يبدأ من 445.000 جنيه، بعد أن كانت تباع بسعر رسمى 465.000 جنيه، بنسبة تخفيض 20.000 جنيه.

فيما خفضت تويوتا أسعار الفئة الثانية من سيارتها الرياضية لتباع بسعر رسمى 535.000 جنيه بدلاً من 555.000 جنيه بتخفيض 20.000 جنيه.

وكانت مبيعات الإجمالية لقطاع السيارات قد تراجعت خلال الأشهر الست الأول من 2019 بنسبة 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



‏HR-V

أعلنت مجموعة الفطيم للسيارات، وكلاء علامة هوندا اليابانية فى مصر عن تخفيض أسعار السيارة HR-V الجديدة التى تنتمى إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية.

وفقدت هوندا HR-V التى تم طرحها فى مصر لأول مرة خلال العام الجارى 30.000 جنيه من قيمتها، وبذلك يصبح سعرها الرسمى فى أغسطس 505.000 جنيه مقارنة بـ535.000 جنيه فى يوليو الماضي.