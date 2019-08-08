هل ما تم تداوله بشأن “أجرة المترو” صحيحاً؟.. النقل توضح

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ما تم تداوله في إحدى الصحف ووسائل الإعلام الرقمية من أن أجرة المترو تبلغ نحو 25 ريالاً يومياً، لا يعكس ما جاء في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة، التي طُرحت في شهر يوليو الماضي.

حيث أن سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام نصّت على ألا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام باليوم 5% من متوسط دخل الأسرة اليومي كحد أعلى، كما أن الـ5% لا تمثل تكلفة التذكرة اليومية للفرد.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تنفقه الأسرة وليس الفرد لأغراض التنقل الأساسية باستخدام وسائل النقل العام كرحلات العمل والدراسة، التي قد تتكون من أكثر من رحلة ولأكثر من فرد، يجب ألا يتجاوز نسبة 5% من دخل الأسرة اليومي.