توجه لإصدار قرار باستعادة سيارات المتعثرين في سداد أقساطها

الخليج ٣٦٥ نت – تتوجه كل من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ووزارة العدل لإصدار قرار جديد خلال الفترة المقبلة، يشتمل على إمكانية استعادة السيارات من الأفراد المتعثرين في سداد قروضها.
حيث أن قرض تمويل السيارات استحوذ على أكثر من نصف إجمالي القروض المُتعثرة خلال عام 2018، فبلغت نسبتها 62.8% من إجمالي القروض المُتعثرة التي بلغت قيمتها 4.44 مليار ريال في 2018، بنسبة 45% للأفراد و46% لقطاع الشركات و9% للشركات.
وجاء ترتيب قروض التمويل كالتالي:
- تمويل السيارات.
- التمويل العقاري السكني بنسبة 9.3%.
- التمويل العقاري التجاري 7.9%.
- قروض التمويل الشخصي 2.7%.
وبلغ إجمالي تعثر كل القطاعات الأخرى 17.3%.
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