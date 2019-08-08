وزارة الصحة توفر للمرضى امكانية الحج على سيارة إسعاف

الخليج ٣٦٥ نت – استعدت وزارة الصحة بعددٍ من المستشفيات الميدانية المتحركة، كالأسطول الضخم من سيارات الإسعاف الأرضية والجوية، وجيش من الأطباء والمسعفين المساندين بأعلى التجهيزات الطبية المتطورة في العالم، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن.

حيث تُمكّن هذه التجهيزات مئات الحجاج من أداء مناسكهم دون أن يفوتهم ركن من أركان الحج، وهم على أسِرّتهم وتحت رعاية طبية متقدمة حتى وإن كانوا في غرف إنعاش، وكان ذلك بعدما تكاثر الإصابات البالغة للحجاج سواء بأزمات صحية شتى كأمراض القلب والضغط والإجهاد أو أمراض أخرى تستدعي تدخلاً جراحياً.

وستيدأ خطة برنامج وزارة الصحة منذ أول أيام الحج، ومع بدء يوم عرفات يتحرك موكب من مئات سيارات الإسعاف حاملة الحجاج المرضى ليكونوا في يوم الوقفة بإشراف كامل من مستشفيات المشاعر الميدانية المجهزة لكل الحالات، وبعد انقضاء يوم عرفة يتحرك الأسطول إلى مزدلفة ثم منى، ليتمكن الحجيج من الوقوف خطوة بخطوة في كل ركن من أركان الحج.

Advertisements

وخصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 119 فرقة إسعافية متقدمة تغطي نطاقات العاصمة المقدسة والحرم المكي والمشاعر المقدسة، منها 12 فرقة في نطاق مشعر عرفات ومزدلفة و28 فرقة في نطاق العاصمة المقدسة و30 فرقة في مشعر منى و39 فرقة في نطاق المسجد الحرام، إضافة إلى فريق من الدراجات النارية مكوّن من 38 مختصاً يستخدمون 16 دراجة نارية للوصول بشكل سريع في المناطق ذات الكثافة الحركية العالية وتحديداً في المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف.

وتستقبل غرفة العمليات المركزية البلاغات الإسعافية عبر الرقم 997 أو من خلال تطبيق “أسعفني” الذي يوفر للمستخدمين إمكانية طلب الخدمة الإسعافية بتسع لغات مختلفة عبر الهواتف الذكية على أنظمة التشغيل أبل وأندرويد، من خلال إرسال نداء استغاثة.