شاهد التجربة اليابانية الناجحة لإقلاع سيارة طائرة ذاتية القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة “إن إي سي كورب” اليابانية عن أحدث ابتكاراتها وهي السيارة الطائرة بدون طيار، وقامت الشركة بتجربة إطلاق ناجحة للسيارة الطائرة في سماء طوكيو، حيث حلقت السيارة على ارتفاع 3 أمتار كما كشف الاختبار لمدة دقيقة كاملة.



وتهدف الشركة اليابانية من تصنيع السيارات الطائرة إلى حل أزمة المرور والازدحام الشديد في المدن، كما تمثل السيارة الطائرة الجديدة أحدث حلقة في السباق العالمي نحو إطلاق سيارات طائرة ذاتية القيادة، ويشارك في هذا التنافس الهام كل من شركات أوبر وبوينج.



وقد حلقت السيارة ذاتية القيادة التي تعمل بالبطارية دون وجود أي عنصر بشري داخلها، وعلى الرغم من ثقل حمولة السيارة البالغة 150 كيلو جرام، إلا أنها نجحت في الاختبار الأول بصورة جيدة.

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والسيارة الطائرة مزودة بأربعة مراوح وتقلع عموديا ولا تحتاج إلى مدرج للطيران، ومن مزاياها أنها أكثر هدوءا من غيرها، وأرخص من طائرات منافسة مثل المروحيات، وتتميز بسهولة في التنقل.

وحسب ما تناقلته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فإن السيارة الطائرة التي تم عرضها على وسائل الإعلام ما هي إلا نموذج مبدئي للسيارة الطائرة، والتي ستخضع لمزيد من الاختبارات.



الجدير بالذكر، فإنه علمياً يطلق اسم “طائرة الإقلاع والهبوط الكهربائية العمودية” (Evtol) على السيارات الطائرة، والنماذج التي تمّ تصنيعها حتى الآن مزودة بمحركات تعمل بالطاقة الكهربائية أو بطاقة مزدوجة (كهربائية وبنزين).