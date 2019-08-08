كيفية الاستعلام والفحص للسيارات المستعملة في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة عن توفر خدمة جديدة للمواطنين، وهي إمكانية فحص السيارات المستعملة سواء كانت سيارات مستوردة أو سيارات مستعملة مرغوب في تغيير طبيعتها من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية.



كما أكدت الهيئة السعودية أن خدمة الفحص الجديدة، تتيح فحص السيارات المطلوب تغيير وضعها من طبيعة عمل إلى أخرى أو للاستعلام عن سبب رفض بعض السيارات.

وكشفت الهيئة عن وجود ارتباط إلكتروني بين الجمارك السعودية وبين هيئة المواصفات في تقديم خدمة الفحص الجديدة المقدمة للمواطنين، حيث يمكن للراغبين في الفحص والاستعلام عن السيارات، الحصول على المعلومات بصورة مباشرة بسبب هذا الربط.

وهكذا يمكن للأشخاص الراغبين في الاستعلام عن سيارة ما، أن يدخل التفاصيل الخاصة بالبيان الجمركي للسيارة ودفع المبلغ المطلوب مقابل الفحص، واختيار مكان الفحص المناسب له ثم الذهاب إليه لفحص السيارة.

Advertisements

أما بالنسبة للسيارات المرفوضة فإنه يمكن للأشخاص الاستعلام عنها، وذلك عن طريق إدخال رقم الشاسية وفي حال تم التأخر في الرد فإنه يمكن تقديم شكوى، لأن أقصى مدة للرد تكون يوم عمل واحد.

كما يمكن من خلال خدمة الاستعلام عن السيارات المستعملة، معرفة جميع مواصفاتها وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير السعودية قبل استيرادها من الخارج.