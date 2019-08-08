أهمية ووظيفة القفل التفاضلي الإلكتروني في السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تتعدد أنظمة الأمان والسلامة التي تقدمها الشركات العالمية المصنعة للسيارات في سياراتها الحديثة، وذلك من أجل الحفاظ عليها وخفض نسبة الحوادث، أحد أهم هذه الأنظمة هو نظام القفل التفاضلي الإلكتروني “XDS”.



ولقد كشفت الهيئة الألمانية للفحص الفني عن وظيفة القفل التفاضلي في السيارة، وقالت أنه يعمل على زيادة حماية السيارة أثناء الهبوط من المنحدرات والقيادة في المنعطفات، كما يزيد من تحكم السائقين على سياراتهم ومنع انزلاقها.

وعن طريقة عمل القفل التفاضلي قال الخبراء، أن إطارات المحور الواحد تدور بسرعات مختلفة في المنعطفات والمنحدرات، بحيث أننا نجد أن الإطار خارج المنعطف يدور بصورة أسرع من نظيره داخل المنعطف، وهنا يظهر الدور الهام لنظام القفل التفاضلي في فرض التوازن بين سرعتي الإطارين منعاً لانزلاق السيارة.



وكمثال على ذلك قال الألمان، في حال القيادة على طريق وكان الإطار الذي في جهة اليسار على الأسفلت والأيمن على جليد أو طين، حينها نجد أن فقدان الالتصاق بأرضية الطريق يؤدي إلى صعوبة السيطرة على انزلاق السيارة أو عدم التمكن من السيطرة عليها بصورة كاملة.



وأوضح الخبراء الألمان أنه عند فقدان الالتصاق بالطريق، فإن القفل التفاضلي الإلكتروني يعمل على إبطاء الزيادة غير المرغوب فيها لعدد اللفات، وفي نفس الوقت يعمل التوجيه الإلكتروني على تحليل الموقف، ومن ثم يقوم بتوزيع قدرة المحرك على الإطارين، بحيث يكون قوة الدفع الأكبر مع الإطار الذي يقدم قوة جر أفضل.