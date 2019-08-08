حاجة إندونيسية تروي تطور خدمات الحج على مدار 48 عاماً.. بدايتها كانت الباخرة

الخليج ٣٦٥ نت – روت حاجة إندونيسية تُدعى رومياتي وتعمل كمشرفة حجاج، تفاصيل رحلتها الأولى للحج قبل 48 عاماً من الآن خلال مقطع فيديو عبر حساب “التواصل الحكومي” على موقع “تويتر”.

وأوضحت أن أولى رحلاتها للحج كانت عام 1971 على متن باخرة كانت تستغرق شهراً ويومين للوصول إلى الأراضي المقدسة، مشيرة إلى أن وقتها كان حال المشاعر والحرم المكي مختلفاً تماماً عن الآن، حيث أنها عاصرت فترة الاستسقاء من بئر زمزم بالدلو وباستخدام الحبل.

وأعربت عن سعادتها لما تُقدمه المملكة الآن من تسهيلات للحجاج، كمبادرة طريق مكة “2018 و2019” التي أصبحت تُنجز إجراءات الحج في إندونيسيا كثيراً عن الأعوام الماضية.