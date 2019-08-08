موعد انطلاق الرحلات الدولية من مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة.. وإلى أين؟

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن أولى الرحلات الدولية من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، ستنطلق إلى 3 محطات جديدة وهم، مطارات أبو ظبي والبحرين ومسقط الدولي عبر الخطوط الجوية السعودية، وسيكون ذلك ابتداءاً من بعد غد الجمعة.

وستكون البداية بمحطتين وهما “أبو ظبي والبحرين” ابتداءاً من يوم 9 أغسطس الجاري بواقع رحلة يومياً، بينما ستكون الإنطلاقة الفعلية لأولى الرحلات الخاصة بمحطة مسقط يوم 10 أغسطس بواقع 4 رحلات في الأسبوع، وذلك تنفيذاً لخطة الشركة التي ترغب في أن يكون انطلاق الرحلات الدولية من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بشكل تصاعدي وليس جملة واحدة.