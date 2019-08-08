“بالصور” سفينة فضاء ايلون ماسك تستعد لأول اختبارات تحليق رسمية

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن “سفينة الفضاء” الجديدة من شركة SpaceX المملوكة لايون ماسك تستعد لأول اختبار تحليق حقيقي لها بعد أسبوعين من التجهيزات المكثفة.. ويُذكر أن الشركة تعمل حالياً على تطوير سفينتين فضائيتين Starship، واحدة في تكساس والثانية في فلوريدا، منهم واحدة على الأقل ستبدأ الاختبارات الرسمية في نهاية الشهر الجاري.

ايلون ماسك نشر صور السفينة الفضائية الجديدة على حسابه على تويتر، تحديداً للقبة والإطار العام لها، مصرحاً أنه فخور للغاية بالتقدم الذي حققه الفريق، وهو يشير هنا إلى العقبات الأخيرة التي واجهتهم في التعامل مع الرياح الكثيفة وانفجار حدث أثناء الاختبارات المبدئية.

أول وظيفة للسفينة الفضائية الجديدة ستكون نقل الحمولات والأفراد إلى محطة الفضاء الدولية بحلول 2022، ولكن بعد ذلك ستلعب السفينة دوراً هاماً في نقل الأفراد للمريخ للاستكشاف وربما استعمار الكوكب يوماً ما.