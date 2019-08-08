كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهذا السعر.. هوندا HR-V موديل 2019 تنطلق في مصر بسعر مخفض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خفضت هوندا اليابانية أسعار السيارة HR-V الجديدة في مصر التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية، وتأتي بسعر 505.000 جنيه مقارنة بـ535.000 جنيه في يوليو الماضي.

وتأتي السيارة خماسية الأبواب موديل 2019 لعملاء السوق المحلي بفئة تجهيزات واحدة تعمل بنظام دفع ثنائي بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 128 حصان يرتبط بناقل حركة يعمل بتقنية CTV.

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وتمتلك هوندا HR-V الجديدة مصابيح LED نهارية ومصابيح ضباب خلفية ومصابيح توقف LED، إضافة إلى شبكة تهوية أمامية مصممة على هيئة جناح طائر وجناح للصادم الأمامي والخلفي بلون السيارة.

وتحيط السيارة ركابها بمجموعة من وسائل الأمان أبرزها نظام وسائد هوائية أمامية وستائر جانبية ومثبتة ومحدد للسرعة وفرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام EBD والمكابح النشطة وعجلة قيادة تلسكوبية وفرامل يد كهربائية.

أما وسائل الرفاهية بالمقصورة فتتمثل في نظام صوتي مكون من 4 سماعات وشاشة صوتية قياس 5 بوصات ومشغل سي دي وتكييف أوتوماتيك ومقاعد من القماش قابلة للتعديل اليدوي.