الخليج ٣٦٥ نت – تستمر فورد بتطوير F-150 القادمة، مع ظهور نموذج اختباري في صور تجسسية جديدة داخل تمويهات سوداء بالكامل بدلا من التمويهات البيضاء المعتادة.
نماذج فورد F-150 موديل 2021 الاختبارية دائما مموهة في كل إنش تقريباً، ولكن مع ذلك يمكن ملاحظة المقدمة المختلفة بمصابيح أمامية وشبك أمامي ومصد جديد.
لا نتوقع تغييرات جذرية لشكل الجيل القادم من البيك اب الرائجة، ولكن الداخلية ستستلم تحديثات واسعة من ناحية الجودة والتقنيات، مثل مواد أكثر فخامة وشاشة عرض لمسية واسعة مع تقنيات تواصل متطورة ونظام قيادة نصف ذاتي.
نعلم أيضاً أن البيك ستحصل على تغييرات واسعة لمولدات الطاقة، حيث أعلنت فورد بالفعل عن تقديم نسخ هجينة وكهربائية بالكامل بجانب المحركات المعتادة.. ويُذكر أن فورد أعلنت عن مولد طاقة هجين لفورد اكسبلورر يجمع بين محرك V6 سعة 3.0 لتر وبين موتور كهربائي بقوة 100 حصان، مع جير أوتوماتيكي بعشر سرعات.. ربما هذا هو مولد الطاقة الهجين الذي سنراه في F-150 القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر فورد F-150 الجيل القادم 2021 تظهر مجدداً أثناء اختبارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.