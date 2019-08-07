"نيسان موتور إيجيبت" تكرم فريق عمل خدمات ما بعد البيع بمقر الشركة باليابان

كتب: باسل الحلواني

كرمت شركة نيسان موتور إيجيبت، أفضل الموزعين أداءً لخدمات ما بعد البيع بمقر شركة نيسان العالمية باليابان، ويأتي هذا التكريم نتيجة للأداء المتميز للموزعين في خدمات ما بعد البيع خلال العام المالي 2018، حيث سافر ممثلون لأفضل الموزعين المعتمدين في رحلة لليابان خلال شهر يونيو الماضي، لحضور الحفل الذي أقيم بالمقر الرئيسي لشركة نيسان في اليابان للإشادة بالمستوى الراقي الذي وصلت إليه خدمات

ما بعد البيع في مصر.

وبهذه المناسبة، هنأ ماساكي كاندا، نائب رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع في نيسان العالمية، المهندس محمد عبدالصمد رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع لنيسان موتور إيجيبت وتقدم بالشكر لممثلي أفضل الموزعين بخدمات ما بعد البيع في مصر وهم شركتي أوتو إيجيبت ومجموعة السبع أوتو سيرفيس، لتحقيقهما لأفضل مؤشرات

الأداء خلال العام المالي 2018 وخاصة فيما يتعلق برضاء العملاء ومبيعات الصيانة وقطع الغيار.

وقال المهندس محمد عبد الصمد، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع، في نيسان موتور ايجيبت: "نفخر بهذا التكريم من نيسان العالمية لشبكة خدمات نيسان المعتمدة في مصر، والذين قدموا مجهودات رائعة كان لها دوراً رئيسياً في تحقيق نتائج مميزة خلال عام 2018.

ووأضاف أن هذا التكريم أكبر حافز لكل العاملين في شبكة خدمات ما بعد البيع للاستمرار في الارتقاء بمستوى كافة الخدمات التي تقدمها نيسان، لنطاق واسع من العملاء في السوق المصرية.