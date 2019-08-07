تخفيضات على "باسات" تصل إلى 20 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

أعلنت الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف، وكيل علامة فولكس فاجن الألمانية، عن تخفيضات على أسعار فئتين من سيارتها الشهيرة "باسات" سيدان موديل 2019 تصل إلى 20 ألف جنيه.

وتتوفر فولكس فاجن باسات موديل 2019

بفئاتها المختلفة في الأسواق المصرية بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 125 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، وتقف على جنوط رياضية قياس 17 بوصة.

وأصبح سعر الفئة القياسية من "باسات"، 440.00 جنيه بدلًا من 460.000 بانخفاض قدره 20.000 جنيه، أما الفئة الثانية فقد تراجعت 10.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها 485.000 جنيه بدلًا من 495.000 جنيه.

فيما استقر سعر الفئة الثالثة من فولكس فاجن باسات عند 610.000 جنيه دون تغيير.