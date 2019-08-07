“بالفيديو” شاهد سرقة سيارة تركها صاحبها بوضع التشغيل في جدة

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر لحظة سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل، خلال الأسبوع الماضي في محافظة جدة. وأوضح مقطع الفيديو السارق وهو يترجل من سيارة هيونداي بيضاء اللون، وبسرعة فائقة فتح باب السيارة وركبها وهرب بها من الموقع، وذلك نتيجة ترك صاحبها لها في وضع التشغيل.

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