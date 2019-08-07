تعرّف على تكلفة أجرة مترو الرياض يومياً.. وماهي غرامة المتسللين؟

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن تكلفة استخدام وسائل النقل العام في اليوم تعادل 5% من دخل الأسرة السعودية اليومي الذي يُقدّر بـ500 ريال تقريباً، وبذلك تكون التكلفة اليومية حوالي 25 ريالاً، بالإضافة إلى غرامة الراكب المتسلل والتي تكون بـ50 ضعف سعر تذكرة الرحلة.

وكانت الإحصاء قد أعلنت في شعبان الماضي، أن متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية يبلغ 14.823 ريالاً، فإن تكلفة تذكرة اليوم الواحد لمترو الرياض ستبلغ نحو 25 ريالاً، كما أن الطلبة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومرضى السرطان يتمتعون بخصومات تصل لـ50 % في المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، أما الأطفال دون سن الـ6 سنوات جميع رحلاتهم مجانية.

وهذه الخصومات تمثل الحد الأدنى لنسبة التخفيض للفئات المستهدفة، حيث يمكن للجهة المالكة لمشروع النقل العام زيادة نسبة التخفيض وفق الميزانيات المخصصة لها وما تراه مناسباً لتحفيز استخدام وسائل النقل العام.