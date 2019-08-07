جمس تكشف عن تيرين واكاديا وسييرا وكانيون موديلات 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جمس عن مجال موديلاتها الجديدة لعام 2020، ونبدأ من تيرين التي حصلت على حزمة السلامة الاحترافية لجمس، والتي تشمل مصابيح أمامة بأشعة ذكية وأنظمة متعددة لمساعدة السائق مثل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي والتحذير المبكر من الاصطدام والمساعدة على البقاء في حارة الطريق، كما حصلت نسخة تيرين دينالي على نظام تعليق محدث بصمامات داخلية جديدة ووعود بـ “تجربة قيادة أكثر راحة”.

ننتقل لاكاديا 2020، والتي تم تحديثها بشكل واسع مع تصميم خارجي أكثر وعورة بفضل تعديل المقدمة وشبهة التهوية لتشبه سييرا، مع مصابيح أمامية جديدة ونظام معلومات ترفيهية محدث وجير أوتوماتيكي جديد بتسع سرعات، مع إضافة محرك تيربو 2.0 لتر جديد بأربع سلندرات بقوة 230 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر.

بالانتقال لمجال البيك اب نرى أن كانيون 2020 استمرت كما هي بشكل عام مع تغيير الألوان المعروضة للسيارة لتشمل طلاء أسود كربوني، مع نظام جديد لمراقبة ضغط الإطارات وأنظمة سلامة جديدة مثل التحذير المبكر من الاصطدام والتحذير من مغادرة حارة الطريق.

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سييرا 2020 حصلت على محرك تيربو ديزل جديد سعة 3.0 لتر بقوة 277 حصان وعزم دوران 624 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بعشر سرعات، مع إضافة صندوق خلفي كربوني والمزيد.

سييرا HD تم إعادة تصميمها لموديل 2020، لتحصل على محرك تيربو ديزل سعة 6.6 لتر بقوة 445 حصان وعزم دوران 1,233 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بعشر سرعات ونظام دفع رباعي اختياري، كما تم تحسين قدرات سحب البيك اب لتصل إلى 16,102 كيلوجرام.