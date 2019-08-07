لن تتوقع أفضل سيارة قادها جيريمي كلاركسون في حياته

الخليج ٣٦٥ نت – جيريمي كلاركسون جرب معظم السيارات الأفخم والأغلى ثمناً في العالم على مدار العقدين الأخيرين، ولكن بالنسبة له، سيارة واحدة تقف فوق الجميع وهي لكزس LFA.

كلاركسون شرح في فيديو أخير أن أهم ما يميز السيارة هو محركها الأيقوني V10 بضغط الهواء سعة 4.8 لتر، والذي يجعل LFA برأي كلاركسون مختلفة عن أي سيارة إنتاجية قانونية للطرق في العالم.

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وأشار كلاركسون إلى أن أحزمة مقاعد LFA لم تكن مريحة وأن خزان الوقود كان صغيراً ولكن كل هذا تم تعويضه بمحرك السيارة بصوته الصاخب المذهل، وهو سبب اعتبار لكزس LFA واحدة من أفضل السيارات في صوت العادم بجانب بورش كاريرا GT وباجاني زوندا.

وفي النهاية أكد كلاركسون على النقطة بقوله: “إذا عُرض عليّ أي سيارة في التاريخ، فاختياري هو لكزس LFA زرقاء غامقة”.