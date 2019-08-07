اخبار السيارات

لن تتوقع أفضل سيارة قادها جيريمي كلاركسون في حياته

0 نشر
ابراهيم بليكع 0 تبليغ

Advertisements

الخليج ٣٦٥ نت – جيريمي كلاركسون جرب معظم السيارات الأفخم والأغلى ثمناً في العالم على مدار العقدين الأخيرين، ولكن بالنسبة له، سيارة واحدة تقف فوق الجميع وهي لكزس LFA.

كلاركسون شرح في فيديو أخير أن أهم ما يميز السيارة هو محركها الأيقوني V10 بضغط الهواء سعة 4.8 لتر، والذي يجعل LFA برأي كلاركسون مختلفة عن أي سيارة إنتاجية قانونية للطرق في العالم.

Advertisements

وأشار كلاركسون إلى أن أحزمة مقاعد LFA لم تكن مريحة وأن خزان الوقود كان صغيراً ولكن كل هذا تم تعويضه بمحرك السيارة بصوته الصاخب المذهل، وهو سبب اعتبار لكزس LFA واحدة من أفضل السيارات في صوت العادم بجانب بورش كاريرا GT وباجاني زوندا.

وفي النهاية أكد كلاركسون على النقطة بقوله: “إذا عُرض عليّ أي سيارة في التاريخ، فاختياري هو لكزس LFA زرقاء غامقة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لن تتوقع أفضل سيارة قادها جيريمي كلاركسون في حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا