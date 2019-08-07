أبرز أسباب رفض تمويل السيارات في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – ينتشر نظام تمويل السيارات في المملكة من قبل شركات التمويل والبنوك مع وضع تسهيلات عديدة، إلا أن هناك بعض الأشخاص يتم رفض تمويل سيارات لهم، فما هي أسباب ذلك؟ هذا ما سوف نستعرضها هنا اليوم، وهي كما يلي.

1- عدم إتاحة تحويل الراتب

بعض البنوك وشركات التمويل تشترط لتمويل السيارة للعميل تحويل راتبه على أحد المصارف، وهو ما يتم رفضه في بعض الأحيان من قبل المؤسسات أو الأفراد التي يعمل لديها العميل.

2- عدم كفاية الدخل للتمويل

في حال عدم كفاية دخل العميل لقسط السيارة، أو عدم تمكن العميل من توفير مستند رسمي يثبت كامل الدخل الشهري، فإنه يتم رفض التمويل.

3- عدم تناسب حجم التمويل مع مقدار الراتب الشهري

تشترط مؤسسة النقد السعودي على البنوك وشركات التمويل عند تمويل العميل ألا يزيد قسط التمويل عن نسبة معينة من راتبه الشهري، حتى يكفي الراتب اقتطاع القسط والمصاريف الشهرية له.

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4- وجود تمويل سابق كبير

بعض العملاء يكون لديه تمويل بالفعل لدى إحدى الجهات البنكية، ورغم عدم تعثره، إلا أن مرتبه لا يكفي أن يدفع تمويلين، فيتم الرفض.

5- عدم قضاء المدة الكافية في العمل

تشترط الجهات التمويلية أن يمر على عمل العميل مدة لا تقل عن 6 شهور من أجل الموافقة على التمويل، وبعض الجهات الأخرى تشترط قضاء سنة في العمل، وإذا لم يتم العميل هذه المدة في العمل يتم رفض التمويل.

6- عدم وجود كفيل للمغتربين

تشترط بعض الجهات التمويلية للمغتربين وجود كفيل يضمنهم في التمويل، ويتم رفض التمويل حال عدم توافر هذا الشرط.