“بالصور” دودج تشالنجر كشف معدلة هل تستحق سعرها؟

الخليج ٣٦٥ نت – قامت وكالة أمريكية في ولاية كارولينا الشمالية بعرض دودج تشالنجر كشف رمادية للبيع بسعر يبدأ من 63,995 دولار (240,000 ريال).

بالطبع يعلم المهتمون بتشالنجر أن دودج في الواقع لم تبني نسخة كشف لها رغم أن فورد موستنج وشيفروليه كمارو كلاهما متوفران بنسخ كشف، ولكن لتفادي ذلك، قامت الوكالة بالاستعانة بشركة تعديلات لصنع السيارة التي ترونها أمامكم.

Advertisements

هذه النسخة تحديداً هي تشالنجر R/T سكات باك، وباستثناء إزالة السقف الثابت، لم تحصل السيارة على تغييرات ميكانيكية، ما يعني استمرار اعتمادها على محرك Hemi V8 سعة 6.4 لتر بقوة 485 حصان وعزم دوران 644 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بثمان سرعات.

بالنسبة للسعر فنقارن بين نسخة الكشف المعدلة بـ 240,000 ريال ونسخة تشالنجر R/T سكات باك القياسية، والتي تبدأ من 47,840 دولار (180,000 ريال)، هل تعتقدون أن تجربة قيادة الهواء الطلق في تشالنجر تستحق 60,000 ريال إضافية؟، هذا يبدو باهظاً بعض الشيء.